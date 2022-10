Segreteria Pd, tocca a Bonaccini (e stavolta non potrà defilarsi)

E così, mentre in passato si era sempre schernito di fronte alle ipotesi di candidature (“Ho altro da fare”, aveva sempre tagliato corto), questa volta la candidatura alla segreteria del Pd è una prospettiva solida e, per la prima volta, il presidente della Regione apre all’ipotesi. Ma con una precisazione: non sarà in alcun modo una “autocandidatura” da lanciare in modo estemporaneo. Il presidente dell’Emilia-Romagna scenderà insomma in campo solo quando sarà il momento: “Io sto ricevendo molte sollecitazioni – ha detto ieri mattina ad Agorà, su Raitre – inutile che lo neghi, da tanti amministratori locali, da iscritti e militanti, anche gente che non ci vota più ma dice ‘prova a candidarti per dare una prospettiva diversa al Pd’. Quando sarà il momento deciderò cosa fare”.