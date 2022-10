Fratture, un libro, l’attimo esatto del disastro

foto Paolo Diani, tutti i diritti riservati

«Le fotografie – aggiunge – sono state scattate combinando passione e precisione: in questi casi anche un millesimo di secondo risulta cruciale. Abbiamo realizzato un cannone in grado di sparare delle biglie in maniera puntuale contro alcuni vasi. L’obiettivo, infatti, era quello di catturare l’esatto momento in cui tutto andava in frantumi: l’istante del disastro. Attraverso una scheda elettronica interfacciata con un computer siamo riusciti a programmare gli scatti in maniera che venissero effettuati con il giusto ritardo rispetto alla scena reale. La nostra “impresa” ha richiesto una buona dose di tempo: quasi sei mesi di lavoro. Ma il buonumore è un ottimo coadiuvante e, come abbiamo avuto modo di vedere in questa situazione più che mai, fa raggiungere risultati davvero soddisfacenti».

Il progetto di “Fratture” è sostenibile attraverso la piattaforma di crowfounding che si trova a questo link.

Il libro, pubblicato con “Il Randagio Edizioni”, sarà presentato sabato 3 dicembre dalle ore 18:00 a Cesena, nello studio del Maestro Scultore Leonardo Cucchi presso Piazza del Popolo.