Cgil, “Lavoratori vittima di un sistema malato dal 2018”

“Gli sviluppi dell’Operazione Radici – sottolinea il sindacato – sono seguiti con grande interesse dalle Camere del Lavoro Territoriali Cgil di Cesena e Cesenatico, che oggi come in passato hanno denunciato casi di sfruttamento e caporalato. Per questo motivo la Cgil continuerà a seguire i lavoratori e le lavoratici che si sono ritrovate vittime di dinamiche mafiose e valuterà ulteriori azioni di tutela.

Quanto emerso finora dalle indagini non fa altro che confermare un fenomeno che viene denunciato da anni dalla Cgil: nei territori dove si creano le condizioni per un lavoro precario e senza tutele, vi è un terreno fertile per le organizzazioni che vogliono lucrare a spese di tutta la collettività. In un contesto come quello della riviera, dove stando ai dati dell’Inl la presenza del lavoro irregolare è capillare, il rischio aggiuntivo è che diventi sempre più difficile distinguere la “semplice irregolarità” dallo sfruttamento operato dalla criminalità organizzata”.