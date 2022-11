Un conto per riportare a galla il Lugarain

Khaled non ha nascosto che il proprio avvocato che lo segue per la controversia con la nave Cargo Mika, gli ha suggerito di pensare ad acquistare un nuovo peschereccio. “È anche una questione di orgoglio – ha detto Khaled – non vedere la prua del Lugarain è una morte per noi. Pian piano ci dobbiamo rialzare”.

A gettare una luce di speranza è stato il presidente della Coop. Casa del Pescatore Pagliarani che progetto il Lugarain. “Se ha tenuto chiglia e spigolo la nave si può recuperare e ritrutturare”.

Non è mnacata una nota amara. “Se la Mika ci avesse aiutato con le proprie cime a trainare il Lugarain in banchina a Ravenna a quest’ora non sarebbe a 25 metri di profondità”.