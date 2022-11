Luminarie di Natale accese dal 3 dicembre in tutta la Riviera

La spesa in programma per la promo-commercializzazione per 2023 è di 2.855.500 euro; quella del programma turistico di promozione locale è di euro 3.231.000 per un totale complessivo di 6.086.500.

Particolare riguardo verrà dato, come sempre, alla valorizzazione degli eventi. Di particolare attenzione per Visit Romagna restano la Notte Rosa, Natale e Capodanno, la MotoGP e gli eventi collaterali, il Giro d’Italia, Castelli Aperti, le Giornate Verdi, Monasteri Aperti ed il calendario dei raduni delle Vele al terzo.