Nove Colli: mercoledì 9 novembre il click day

L’atmosfera della Nove Colli si inizia a respirare e mercoledì 9 novembre (ore 10) scatterà il click day per potersi iscrivere alla regina delle Granfondo. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento del limite di 10.000 corridori.

L’edizione 2023 della corsa sarà a suo modo storica soprattutto per quanto riguarda i percorsi: fascino e tradizione intatti, ma un nuovo tocco per venire ancora più incontro al gusto degli appassionati.

Per la prima volta nella storia infatti è stato aggiunto anche un terzo tracciato chiamato “Laltro percorso” da 60km per godersi la corsa in maniera “diversa”. Tante novità anche per il tracciato medio e per il tracciato lungo con alcune modifiche nella parte finale di entrambi, verso Cesenatico. Da oggi sono disponibili tutte le altimetrie.