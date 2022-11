Sbarchi, “Il Pd si sveglia ora dopo 11 anni”

“Non avendo altri temi su cui aggrapparsi, visto che il Governo in meno di due settimane ha già liberato importanti risorse per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e si prepara a compiere un importante passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale con la ripresa delle estrazioni in Adriatico, si aggrappa alla questione migranti – rimarca Zarrelli -. Avevamo promesso agli italiani che, una volta al Governo, ci saremmo dedicati con serietà e determinazione all’emergenza energetica ed è esattamente quello che stiamo facendo con una misura da 32 miliardi e dimostrando così che anche in Italia se si vuole è possibile fare quello che serve per il bene dei cittadini. E con la stessa determinazione l’esecutivo sta affrontando anche l’emergenza migranti, su cui manterremo la nostra coerenza”.