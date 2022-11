Un bando da 30mila euro per sostenere le nuove imprese di Cesenatico

Il comune di Cesenatico ha promosso un bando per sostenere le nuove imprese, in particolare quelle giovani. A disposizione ci sono 30mila euro, da dividere fra le ditte costituite dall’1gennaio 2020 al 30 giugno 2022, con sede legale o operativa a Cesenatico, titolari e soci under 40 per almeno la metà della società.