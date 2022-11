El Merendero si fa in due e vola a Londra

“Dopo essere partiti 6 anni fa – racconta Francesco del Vecchio – con questa esperienza nel mercato londinese proponendo la nostra pasta fresca sotto forma di street food , abbiamo pensato che sarebbe stato bello coinvolgere altre realtà italiane collaborando insieme per degli eventi in modo da offrire anche ai nostri clienti nuovi prodotti e nuove situazioni. I primi soggetti da contattare che mi sono venuti in mente per queste collaborazioni sono stati ovviamente realtà giovani della mia città di origine e subito la prima scintilla è stata per il Merendero con cui condividiamo gli stessi concetti di street food ma di estrema qualità”.

“Ho contattato Giacomo e Filippo e sono bastate poche chiacchiere per organizzare insieme questo evento per metà novembre e per tre giorni dove loro offriranno le loro proposte di hamburger e panini all interno del mio locale di Londra mentre noi la nostra pasta fresca. Speriamo che questa sia la prima di tante collaborazioni”.