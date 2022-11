Terremoto, treni sospesi tra Gatteo e Cesenatico

Terremoto, i primi effetti per fortuna riguardano le verifiche e non interventi di soccorso. In via precauzionale la circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa sulla linea Adriatica. Interessati i tratti di Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico.