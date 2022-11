Vongole, “Abbassiamo la taglia minima per pescarle”

una vongolara ormeggiata in porto a Cesenatico

Da Cesenatico segnalano che oggi la dimensione per pescare le vongole è di 22mm da lato a lato nella parte più lunga delle vongole. Questa taglia pare è temporanea e scade a fine dicembre. Una dimensione migliore rispetto a quando il limite era a 25 mm e a detta di più pescatori “era impossibile pescare”. “I 22 mm sono una dimensione ottimale per noi pescatori – commentano dalla banchina – Il fatto oggi è che non c’è tolleranza bastano poche vongole fuori taglia per procedere al sequestro di tutto il pescato e per prendersi una multa dai 2000 euro in su. A 22 mm infatti le vongole sono già adulte e in grado di riprodursi nelle nostre acque”.