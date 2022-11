Due albergatori regalano le vacanze a 100 dipendenti stagionali

I lavoratori stagionali decolleranno dagli aeroporti di Bologna, Verona, Roma e Milano. Il primo gruppo partirà per la località egiziana oggi, domenica 13 e farà ritorno il 20 novembre, mentre il secondo gruppo partirà il 20 e farà ritorno in Italia il 27 novembre.

Falzaresi è molto contento di poter fare questo regalo: “I nostri dipendenti sono fondamentali per la buona gestione delle nostre aziende, dove teniamo molto alla qualità dei servizi. Con questo regalo abbiamo voluto premiare i vertici con i quali impostiamo la gestione delle strutture ricettive, organizziamo la gestione quotidiana e accogliamo le famiglie che scelgono di trascorrere le vacanze in uno dei nostri villaggi. Fidelizzare i nostri dipendenti è oggi quanto mai importante e ci teniamo veramente tanto, anche in prospettiva dell’estate 2023, quando vogliamo dare ancora di più ai nostri ospiti. La ripartenza ci sta dando molta fiducia, siamo pronti ad investire ancora in promozione per portare tanta gente in riviera, ma per farlo abbiamo bisogno di dipendenti bravi e contenti di stare con noi”.