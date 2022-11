Verande sul porto, FdI: “Un’occasione persa”

“Le misure di restrizione e di distanziamento interpersonale, in passato hanno spinto l’amministrazione ad estendere al periodo invernale le concessioni di suolo per permettere ai ristoratori di installare tavoli e gazebo sulla banchina. L’allentamento delle misure non ci può che far piacere – prosegue l’esponente di FdI – ma siamo di fronte ad un’altra sfida: le imprese del mondo della ristorazione stanno soffrendo parecchio in questa fase, la concessione degli spazi esterni anche durante l’inverno, poteva essere un piccolo aiuto non solo a loro, ma anche all’attrattività di un simbolo di Cesenatico. I gazebo dei pubblici esercizi sulla banchina del Porto Canale lo rendono un luogo ancor più conviviale – conclude Sebastiano Padovan – e potevano essere la ciliegina sulla torta per il periodo natalizio”.