Rapina a mano armata in un supermercato. Ci risiamo

Rapina a mano armata in un supermercato a Cesenatico. Il bandito, molto probabilmente lo stesso del colpo alla Conad di viale Cecchini, è tornato in città e ha fatto visita all’Eurospin di via Crispi, 1 la scorsa domenica. Sono già due i colpi messi a segno in meno di due settimane con lo stesso modus operandi.