Dehor. “Il porto canale non è solo dei ristoranti”

C’è anche chi sostiene che quelle per i dehor dei ristoratori sono concessioni e non diritti acquisiti e avere una concessione in quel luogo è un grande privilegio per chi la ottiene. Il porto canale è un luogo a cui la città deve tanto e di conseguenza deve essere trattato con cura e rispetto che in alcuni casi sono mancati. Le aste del canale non vanno considerate come semplici strade perché si tratta di luoghi sensibili sui quali, tra l’altro, la capitaneria e la sovrintendenza hanno competenze. Fra le altre cose si deve tenere conto che i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118 devono poter accedere per portare assistenza a residenti e alle barche ormeggiate sul porto.