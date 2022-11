Dehor, “Il regolamento doveva essere già cambiato”

Nella foto sopra Igor Magnani

“Veniamo da un periodo – aggiunge Magnani – in cui c’è stato una grande apertura nei loro confronti con Cesenatico XL, all’ampliamento delle concessioni, è un fatto che va riconosciuto a questa amministrazione. Ma ogni attività vive di programmazione a lungo, medio e breve termine, ed anche il centro storico ne ha bisogno. Mi preme rimarcare che non si è sfruttato questo periodo passato per affrontare il tema nel suo nodo centrale cioè la modifica del regolamento del centro storico proprio per adattarlo, aggiornarlo migliorarlo con l intento di definire l’indentità futura che il centro storico dovrà avere.

Perché oggi il porto canale viene svestito dai dehor brilla nella sua bellezza e unicità, – conclude – ma non può dimenticare che è necessario che si svolga sulle sue aste una attività ristorativa in modo proporzionato ed adeguato agli spazi ed alle esigenze della città”.

Nella foto sotto Giacomo Frigoli