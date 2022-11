Oggi Bonaccini si candida alla segreteria del Pd nazionale

Potrebbe essere il giorno fatidico della candidatura alla segreteria nazionale del Pd per Stefano Bonaccini che, questa mattina alle 11,30, al circolo Pd di Campogalliano in piazza Castello, dove il presidente ha iniziato a far politica, terrà un incontro. A vederlo ci saranno decine – forse centinaia – di concittadini ma soprattutto, in diretta social, ci saranno migliaia di elettori della sinistra che, da tempo, attendono il “passo avanti” definitivo del Governatore dell’Emilia Romagna.

E, dopo l’approvazione del “dispositivo” dell’assemblea nazionale che avvia di fatto il congresso per il nuovo segretario, il “passo avanti” di Bonaccini dovrebbe avvenire proprio oggi. Il condizionale è d’obbligo, però, visto che sul tema il Governatore è sempre stato stitico di commenti e, alle domande a raffica sull’argomento, ha sempre preferito trincerarsi dietro a frasi di circostanza: “In questo momento – il suo mantra – devo pensare a lavorare per la mia regione”.