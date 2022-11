Maltempo, il vento non dà tregua a Cesenatico

Si ricorda che è ancora attiva l’allerta meteo arancione e che è opportuno prestare attenzione per sé stessi e alle strutture. A raccomandarlo è anche il sindaco che su facebook scrive quanto segue:

“È importante che tutte le strutture che si trovano in prossima del mare siano messe in sicurezza per evitare allagamenti e sopratutto nei lungomari, nei moli è nelle zone più esposte è bene che non ci sia il transito di persone e mezzi se non per motivi d’urgenza”.

Al momento non pare ci siano criticità strutturali alla rete elettrica o crolli di alberi, ma la situazione potrebbe cambiare nelle prossime ore.