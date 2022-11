Effetto Burrasca, si rimpolpano le dune

“Da questa mattina il livello del mare sta calando e nel pomeriggio di oggi, mercoledì, riapriremo le Porte Vinciane. Sono in corso le operazioni per il ripristino delle dune danneggiate e dalla giornata di domani prevediamo turni extra di spazzamento per pulire le strade e i marciapiedi. Ci sono stati danni e stiamo procedendo in queste ore a quantificarli: è stata erosa una grande quantità di sabbia e siamo a stretto contatto con la Protezione Civile Regionale.

Voglio ringraziare tutti i tecnici comunali che insieme ai volontari della Protezione Civile e di Radio Soccorso hanno lavorato instancabilmente per la tutela del territorio e per evitare che la cittadinanza incorresse in qualunque pericolo”.