Otto allievi su dieci trovano lavoro: da sabato gli Open-Day dello Ial

Gli open day nella sede in viale Carducci 225, a cui ci si può partecipare prenotandosi sul web o telefonando al numero 0547-675792, permettono di scoprire gli ambienti dello Ial, i corsi attivati, i docenti e gli sbocchi lavorativi, e anche assistere a dimostrazione pratiche degli allievi che stanno facendo quell’esperienza. I corsi gratuiti grazie al finanziamento della Regione sono rivolti a ragazzi dai 15 ai 18 anni.

Dopo il biennio, al termine del quale si consegue la qualifica di operatore della ristorazione, è possibile scegliere un altro anno di specializzazione nella stessa scuola o in un altro centro Ial. Superato questo step, si ottiene un diploma professionale specializzato in cucina, servizi di sala o bar. Esiste inoltre un corso annuale per tecnico di cucina, anche con specializzazione in servizi di sala e bar, per chi ha più di 17 anni.