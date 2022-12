Pesca, “Presto potremmo essere un porto fantasma”

«Ora – aggiunge – siamo in caduta libera. Chi ha le spalle larghe per atterrare ce la fa ma tutti gli altri no. La situazione di Cesenatico è quella con molti comandanti e armatori sessantenni già in età pensionabile. Aspettano gli incentivi per le demolizioni o cercano di vendere, a fatica, il proprio peschereccio. Altri sono fermi per mancanza di marinai».