“Zero personale”, Isola delle feste rischia la chiusura

“È un’attività che ha già un consolidato un ampio giro di clientela, dagli operatori turistici ai privati, soprattutto di Cesenatico e Cervia-Milano Marittima – sottolinea Sala – e che può essere gestita da una sola persona, con un immediato positivo riscontro economico”.

Secondo la titolare “il negozio è immediatamente decollato non solo per l’ampia scelta di prodotti e per le composizioni di balloon art che vi si possono trovare, ma anche perché l’unico specializzato nel settore posizionato in Riviera, da Rimini a Ravenna”.

Eppure nessuno si è fatto vivo anche per questa soluzione. “Oggi non ci si arricchisce certo facendo il commerciante – aggiunge la titolare – ma speravo che una attività in un settore piacevole ed in costante crescita, con la possibilità di avere una propria autonomia economica, potesse attirare qualche ragazza locale disponibile a mettersi in gioco”.

Cosi non è stato, nonostante la disponibilità ad erogare gratuitamente la formazione a chi fosse interessato. Quindi il problema non è in questo caso l’entità delle bollette o i costi di gestione, ma l’assenza di qualcuno interessato a lavorare nel settore.

“Ora siamo disponibili a cedere ad un prezzo simbolico pur di mantenere un piccolo punto vendita di cui andiamo orgogliosi e che manca nella zona – conclude Sala – ma se nessuno è interessato ci vedremo costretti nei prossimi mesi ad un doloroso abbandono della piazza Cesenatico”.