Falla al ponte del Gatto. Finito il primo round, ma…

Brutto inizio giornata per alcuni residenti e lavoratori, ma anche per alcuni tecnici hera che sono dovuti intervenire a Cesenatico per una maxi falla che era originata in prossimità del Ponte del gatto. Secondo quanto raccolto pare che la falla sia originata a seguito di alcuni lavori di Hera alle tubature di ieri, lunedì pomeriggio. In serata è stata avvistata una pozza d’acqua che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. E il fatto che oggi, come raccontato, da alcuni rubinetti non sgorgasse acqua è stata la controprova.