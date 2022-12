Maxi-falla sul ponte del Gatto, disagi in tutta la città. E dalla parrucchiera…

“Il danno è enorme – spiega Ilenia Benaglia del salone di parrucchiera ‘La Bottega del Capello’ di viale Roma – non ho avuto alcun preavviso dell’interruzione del servizio e dunque mi sono accorta di non avere l’acqua solo quando, dopo aver fatto un trattamento agli olii essenziali, ho chiesto alla cliente di spostarsi al lavaggio… a quel punto dal lavandino non è uscita neppure una goccia e per completare il trattamento ho dovuto chiedere ad un condomino di bollirmi un po’ d’acqua minerale. Poi ho dovuto disdire tutti gli appuntamenti e quindi ho perso un’intera giornata di lavoro”.