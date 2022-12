Rincari astronomici nei supermercati di Cesenatico, è corsa ai discount

Tra i rincari più assurdi quelli delle cialde o capsule da caffè che, rispetto a un anno fa, costano il 25,9% in più. Sul gradino successivo si piazzano i film in dvd che salgono del 23,6% mentre la medaglia di bronzo è per macchine fotocamere e videocamere che aumentano del 20,2%. Se si vuole regalare una friggitrice ad aria o un forno a microonde si sborsa l’11,6% in più rispetto al 2021. In gioielleria si spende quasi il 10% in più, mentre sono addirittura in deflazione, malgrado gli aumenti dei costi della carta, i libri di narrativa (-2,2%). Meno cara anche la telefonia mobile che chiude la top 30 con -5,6%. Segno che la crisi internazionale c’entra fino ad un certo punto e che su molti prezzi pesa “l’economia creativa” di molte aziende della grande distribuzione che, come spesso accade, hanno visto nella crisi internazionale un’opportunità pretestuosa per aumentare i loro incassi.