Celvil e l’importanza del packaging

I materiali

Oggi un numero crescente di confezioni deve essere riciclabile. Risponde però a questo requisito un ampio numero di materiali: dalla plastica al vetro, dall’alluminio fino alla carta. Chiaramente la scelta dei materiali per il packaging di un prodotto deve essere effettuata ragionando anche su vari altri fattori, tra cui la natura del prodotto da confezionare. Per ogni singola tipologia di prodotti infatti esiste in Italia una precisa normativa, che indica le tipologie di materiali, o le caratteristiche essenziali che devono avere per poter essere sfruttati per il packaging. Un esempio classico è quello delle confezioni degli alimenti: i materiali utilizzati devono essere salubri e igienici e non rilasciare alcuna sostanza nociva nel contenuto, o che possa rovinarne le caratteristiche organolettiche. Grazie a tali norme possiamo acquistare in un qualsiasi supermercato alimenti freschi, che mantengono la loro freschezza nel tempo. I materiali oggi più sfruttati per la produzione di packaging, in senso lato, sono la carta e alcune materie plastiche.

Il marketing

Ciò che viene stampato sulle confezioni dei prodotti in vendita dipende dalle normative, ma anche da necessità di marketing. Nessuno acquisterebbe un biscotto che ha una confezione sciatta o raccapricciante. L’utilizzo di immagini e colori piacevoli, la stampa di loghi e disegni sulle confezioni, la produzione di sacchetti e scatole belli e pratici, sono tutti elementi che rispondono anche a esigenze correlate al marketing, ossia alla necessità di attirare nuovi clienti e fidelizzarli. Rispondono a tali esigenze non solo le confezioni utili a conservare i prodotti nel tempo, ma anche buste e sacchetti che i negozi ci offrono all’uscita. Anche queste sono preparate con cura e attenzione, perché possano svolgere diverse funzioni in maniera adeguata.