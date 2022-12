La Romagna si prepara ad accogliere i 113 migranti della “Ocean Viking”

La vicepresidente, che ieri mattina ha sentito telefonicamente il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, e il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, ha aggiunto: “Siamo qui per lavorare con tutte le forze in campo, affinché lo sbarco avvenga nel migliore nei modi, anche se la scelta del Governo di individuare il porto di Ravenna è per noi una novità, come ha sottolineato il sindaco De Pascale. Siamo pronti a fare la nostra parte come abbiamo già fatto con altri profughi nordafricani, ma anche con la recente emergenza ucraina. C’è un impegno a cui tutti siamo chiamati, a prescindere dal colore politico – ha chiuso Priolo – ed è garantire una risposta umana a chi fugge da situazioni limite o con scenari di guerra”.

Dopo il sopralluogo al porto, è seguita una riunione in Prefettura per mettere a punto i dettagli dell’operazione. Il tavolo si aggiornerà oggi alle 12.30.