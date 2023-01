Mercato: “Tariffe troppo alte per gli spuntisti”

Così Gabriella Mela: “Ho raccolto questa mattina al mercato di Cesenatico le firme dagli ambulanti spuntisti che consegnerò e protocollerò il 10 gennaio 2023. Quello stesso giorno ho appuntamento con l’Assessore al commercio e vice Sindaco Lorena Fantozzi per chiedere di abbassarci il canone. Non è possibile pagare così molto per fare la spunta, Cesenatico è l’unico mercato con una tariffa così alta. A Sant’Arcangelo di Romagna pago 5 euro a prescindere dalla metratura, porterò in visione anche questa documentazione all’assessore. Siamo fiduciosi che l’amministrazione comunale venendo a conoscenza di come si comportano i comuni limitrofi possa venirci incontro”.

Nicol Bianco aggiunge:” Io faccio la spunta sia a Cesena che a Cervia. A Cervia pago 10 euro fissi a prescindere dalla metratura, a Cesena il costo è di 10 euro a prescindere dalla metratura, se poi pago in anticipo 10 posteggi il costo è di 80 euro”.

Infine Cataldo Anna:” A Gambettola per un posto di 6 metri per 3 pago 8 euro”.

