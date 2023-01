Bando ciclodromo: al gestore il Comune darà 30mila euro all’anno

Ormai in dirittura d’arrivo i lavori nel nuovo ciclodromo di Villamarina, un’opera costata 1.380.000 euro. In attesa della sua inaugurazione, il Comune di Cesenatico ha pubblicato il bando che dovrà individuare il soggetto che, per i prossimi cinque anni, si occuperà della gestione dell’impianto che dovrebbe essere pronto da marzo 2023.

Si tratta va detto di un centro sportivo polivalente senza fini di lucro per cui per la concessione non sarà dovuto alcun canone: sarà l’amministrazione comunale, invece, a corrispondere al soggetto vincitore un contribuito annuo di 30.000 euro per garantire la gestione e il funzionamento del centro sportivo. La concessione sarà rinnovabile una sola volta per l’intera durata dell’appalto a discrezione insindacabile dell’amministrazione comunale.