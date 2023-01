Jazz al Jam session con Betto e Manara

Aldo Betto, chitarrista eclettico e curioso che amalgama perfettamente melodia e ritmo, si muove sia nell’ambito acustico che elettrico con agevole facilità, grazie ad un’innata predisposizione allo strumento, di cui conosce a fondo la letteratura, dal blues al jazz al funky, tutti generi percorsi con una creatività, una verve improvvisativa ricca e mai banale. Coi Savana Funk, gruppo di cui è fondatore, fra i tanti concerti, ha aperto il 18 giugno 2022 il pomeriggio del concerto dei Red Hot Chili Pepper a Firenze Rocks davanti a 50.000 persone. Con gli stessi Savana ha partecipato per la seconda volta, dopo l’edizione del 2019, al tour 2022 del Jova Beach Party di Jovanotti. Gli stessi sono stati on stage il 22 luglio scorso al Trasimeno Blues, di cui abitualmente sono ospiti. L’ultimo album dei Savana è Tindouf (2021), con Betto sono nel gruppo Blake Franchetto, Youssef Ait Bouazza, Nicola Peruch.

Lisa Manara, cantante, chitarrista e pianista, ha una voce potente, dotata di una grande carica espressiva. Si muove nell’ambito del blues, del soul e del pop. Lo testimoniano la sua partecipazione da corista al tour 2018 di Gianni Morandi e le splendide interpretazioni che in solo e con lo stesso Morandi ha tenuto al concerto “Con il cuore” sul sagrato della Basilica di S. Francesco di Assisi il 9 giugno 2020 (concerto trasmesso in diretta da RAI Uno). Non le manca però una formazione jazz, mondo nel quale è entrata sia tramite lo studio che frequentandone il circuito live. Oltre che in solo, sovente si esibisce coi Savana Funk e in duo col chitarrista Riccardo Ferrini, calcando i palchi di jazz club, teatri e di numerosi festival. Ha collaborato con artisti come Franco Cerri, Renato Sellani, Marco Tamburini, Paolo Ghetti, Vonn Washington, Marco Frattini, Federico Squassabia, e tanti altri.