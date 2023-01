Spartan Race torna a Cesenatico. Ecco quando

La Spartan Race tornerà nella città del porto canale il 27 e 28 maggio con due categorie. Sono la 5 km Sprint e la 10 km Super. Probabilmente il terreno di gioco ruoterà ancora attorno al parco di levante e alla spiaggia che, come nella passata edizione ospiterà funi e altri attrezzi che per molti passanti assomigliano a strumenti di tortura. Ma non per gli Spartani.