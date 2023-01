Le dune in spiaggia spazzate via dal maltempo

“Fondamentale é stato il supporto che i volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa hanno fornito, nelle ultime ore, per mettere in sicurezza i tratti più critici – conclude il primo cittadino – Siamo in attesa del nuovo bollettino per la serata, ma purtroppo si attende un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Si raccomanda la massima attenzione e cautela a tutti”.