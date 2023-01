Battistoni: “Sempre più nell’occhio del ciclone”

La situazione però è estesa e non circoscritta alla costa. «Quando il mare porta via una quantità mostruosa di sabbia, come in questo caso, ci rimettiamo tutti perché per fare turismo quella sabbia va restituita con un danno economico indiretto alla collettivià. Qualcuno a Valverde ha pensato ad un muretto alto davanti ai bagni; una difesa che entra in funzione in inverno, che prevede dei passaggi per l’accesso alla spiaggia che vengono chiusi in inverno».

«La Regione – conclude – è al lavoro e noi anche. Va detto che è un problema grosso e che siamo solo a gennaio. Non ci sono dubbi sulla nostra preoccupazione».