La burrasca presenta un conto a sei cifre.

La burrasca presenta un conto fatto di fango, di acqua e di dune da sistemare. Solo per ripristinare lo sbarramento si prevede una spesa da un milione di euro. Uno dei sette chilometri di duna si è sbriciolato pari a circa 200mila metri cubi di sabbia. Parte di essa è in viale Carducci dove in mattinata sabbia e fango erano ben visibili nel tratto dello Ial. Con quel che ne consegue a livello di manto stradale che di certo non “gode” al contatto con la salsedine.

Una prima stima conta anche 40cm di abbassamento del piano spiaggia. Dati che spaventano, che fanno riflettere e che non possono far pensare ad una crisi climatica che non è più una chimera o un “al lupo al pulo”. Concorde anche il presidente della Coop. Stabilimenti Balneari Simone Battistoni (leggi qui).