Maltempo, ruspe in moto per difendere la costa

Ruspe al lavoro. Cesenatico non resta a guardare e sono cominciati i lavori per ripartire dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la costa in questi giorni. Martedì è stata giornata di sopralluoghi soprattutto per fare la conta dei danni: la stima è che si siano persi circa 200.000 metri cubi di sabbia in relazione alla duna di Valverde mentre il piano spiaggia ha subito un abbassamento di circa 40 centimetri. Oggi, mercoledì invece si riparte anche perché le previsioni attuali indicano nella notte tra venerdì e sabato acqua, vento e onde potrebbero tornare a far paura.