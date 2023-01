Terremoto a Cesenatico, evacuate le scuole

I sismografi hanno indicato una magnitudo di 4.1 a 19 km di profondità sotto Cesenatico e, questa volta, davvero tutti i cittadini hanno avvertito nitidamente il fenomeno. Tanto che da edifici comunali e scuole sono usciti in strada o nei punti di raccolta. alle 12.35 giunge notizia che le scuole sono state evacuate e è partito il messaggio a tutti per poter andare a prendere gli alunni che restranno all’esterno.

Traffico

Dalla scuola media Arfelli segnalano che si è creato un traffico caotico si raccomanda quindi di cercare perdorsi alternativi a chi si trova a passare dalla zona di via Sozzi per altri motivi. Le zons con traffico più intenso per il defluire delle auto dalle scuole sono via Caboto e via Mazzini.



Al momento non si segnalano danni evidenti a cose e persone.

La cronologia

L’Ingv ha registrato una prima scossa alle 5:44 con epicentro Cesenatico e intensita ML 3.2. Una seconda (delle ore 6:22) e una terza (7.00) ha come epicentro Gambettola ocn ML rispettivamente di 2.1 e 3.5. Poi l’epicentro è tornato sulla costa con cesenatico colpita prima alle 7.08 con ML 2.1 e alle 11.45 la Provincia di Forlì Cesena ha tremato per una scossa di ML che ad ora oscilla tra 3.8 e 4.3 di Magnitudo.

Non può passare inosservata l’intensità a tratti crescente delle scosse.