Terremoto, venerdì scuole aperte

L’Amministrazione Comunale è in contatto con la Protezione Civile Regionale e Provinciale. Già in mattinata erano partiti i controlli a tutti gli edifici scolastici con esisti rassicuranti, dopo la scossa delle 11.45 è partita un’ulteriore ricognizione insieme anche a Cesenatico Servizi. Dopo gli edifici scolastici si valuterà se portare avanti l’attività di verifica di eventuali stabili o zone ritenute più sensibili. La Polizia Locale è sta lavorando con Vigili del Fuoco e 118 che si sono subito resi disponibili per eventuali richieste di intervento che ancora non sono arrivate da nessuno.

Questo lo stato attuale dei provvedimenti messi in campo oltre alla comunicazione puntuale sui social network (pagina ufficiale del sindaco e pagina istituzionale del Comune), il sito dell’ente e tramite anche il sistema di Alert System con telefonate indirizzate ai cittadini iscritti alle lista.