Quando la tradizione incontra l’innovazione digitale

Non solo giocatori, ma attori protagonisti con il story telling.

Customizzazione e story telling diventano fondamentali come antidoto “antinoia”. Il giochi da casinò varia in funzione dei gusti di un pubblico “nativo digitale”. Narrazioni sempre più spinte per offrire situazioni coinvolgenti in cui l’obiettivo diventa procedere in una storia. Non solo giocatori, ma attori protagonisti.

Il live gaming l’ultima frontiera del divertimento: comodamente sdraiati sul sofà di casa ci si può immedesimare nelle atmosfere che si respirano in una grande sala da gioco. Streaming avanzati consentono di confrontarsi con veri croupiers: «Et voilà, les jeux sont faits rien ne va plus».

Il futuro è tutto da scrivere grazie alla tecnologia. Strumenti informatici per la realtà aumentata o visori per quella virtuale permetteranno di vivere un vero e proprio viaggio al centro del gioco: si pensi all’esotismo di una puntata di black jack al Casinò di Macao, oppure alle seducenti ambientazioni fin de siecle in stile vittoriano. Immaginare di sedersi al tavolo di baccarat con Oscar Wilde o di sfidare a poker John Wayne non è più solo un sogno. Cartoline virtuali per giocatori reali; ricordi da condividere tra utenti eterogenei.

Attraverso l’interazione con le piattaforme social più diffuse diventa semplicissimo trovare nuovi amici o ampliare la rete delle proprie conoscenze. Be real, be social, be gamers! La libertà digitale di essere se stessi in un gioco che cambia sempre, perfezionando la fruizione e l’accesso agli utenti. Inclusivo e non esclusivo: evitando inutili complicazioni per garantire la massima facilità di accesso anche per i giocatori meno abituati all’uso degli ultimi strumenti informatici.