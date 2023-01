Sveglia col terremoto: alle 6.32 Cesenatico trema (4.1)

Treni

Alle 6.45 Trenitalia comunica che

Aggiornamento – ore 7:30

La circolazione è ancora sospesa tra Villa Selva e Rimini, in corso l’intervento dei tecnici. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Forlì e Rimini e Rimini e Ravenna.

Inizio evento – ore 6:45

La circolazione è sospesa tra Villa Selva e Rimini in via precauzionale per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico nei pressi di Gambettola. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire cancellazioni.