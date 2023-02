Turismo a Cesenatico, la consulta guarda a E.S.T.

La riunione della Consulta del Turismo al lavoro in vista dell’estate. Una riunione operativa a cui ha preso parte anche Chiara Astolfi, direttrice della Destinazione Turistica Romagna. Al Palazzo del Turismo, l’assessore Morara ha inizialmente illustrato una presentazione messa a punto per analizzare i risultati della promozione messa in campo nella passata stagione: attività social, google ads e tutto quanto messo in campo per promuovere Cesenatico come destinazione turistica.

La consulta punta a e.s.t.: estero, social e targhettizzazione.