Nove Colli 4 Children, consegnati 10mila euro

“La Nove Colli non è solo un evento ciclistico per il territorio romagnolo, ma un vero e proprio movimento sociale, attento al territorio e al bene comune. Sono contento di avere fatto una bella faticata e aver contribuito a questa iniziativa. Toccante la visita a questi piccoli pazienti a cui auguro di vincere quanto prima la loro gara”, dice Davide Cassani, presidente APT, ex professionista e tanto altro ancora.

«Se oggi, 14 febbraio, festeggiamo gli innamorati, domani 15 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile – spiega Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR – è bello quindi essere qui in reparto proprio oggi, insieme agli amici di Nove Colli, a testimoniare quanto amore mettano medici, operatori sanitari, infermieri, psicologi e gli addestratori della pet therapy del Dog Galaxy nella cura di questi ragazzi e dei loro famigliari. Abbiamo tantissimi progetti in essere che puntano a migliorare l’esperienza dei ragazzi in reparto e dei genitori che li seguono: iniziative il cui obiettivo è principalmente preservare un’ottima qualità di vita del paziente anche in fase di cura attiva. Grazie anche alla sensibilità di amici dello IOR come Nove Colli e Gobik possiamo garantire che la cura non si limiti alla somministrazione di farmaci: un aspetto sempre più centrale della presa in carico, specie in oncologia».

«Ringrazio di cuore Nove Colli e IOR perché come tutti gli anni sono qui con noi a sostenere il nostro lavoro – aggiunge la dott.ssa Roberta Pericoli, responsabile dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini – la lungimiranza e la sensibilità che dimostrano nel sostenere con importanti donazioni progetti che non impattano tanto sulle prospettive di guarigione ma che fanno la differenza per la qualità di vita dei nostri bambini è degna di ammirazione. La pet therapy, ad esempio, ci aiuta a far vivere ai ragazzi e ai loro genitori in maniera molto più serena il percorso di malattia che devono affrontare: pazienti e famigliari più sereni creano un ambiente più accogliente, dov’è ovviamente molto più facile anche per noi lavorare».