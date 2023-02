Primarie Pd, dove votare a Cesenatico il 26 febbraio

I seggi saranno aperti, non stop, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Ricordiamo che possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiane nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno o documento equiparato.

L’età minima per votare è 16 anni. Possono votare anche le persone che studiano, lavorano o si trovano per altri motivi in una provincia diversa da quella di residenza. Le persone fuori sede e gli stranieri residenti in Italia per essere ammessi al voto celle primarie devono pre-registrarsi sul sito internet www.primariepd2023.it.