Canoni triplicati, rischio maxi-rincari per le cozze

Un’autentica “mazzata” per gli allevatori di pesci e molluschi di Cesenatico che, dopo gli aumenti sui canoni imposti dal Governo, saranno chiamati a versare nelle casse dello Stato una somma tre volte superiore rispetto a quella del passato.

Non è una bella notizia per la filiera ittica perché, come spesso accade, l’aumento dei costi si ripercuote sul prezzo finale e dunque, già da quest’anno, non è da escludere che il costo delle cozze, anche nel comparto della ristorazione, possa lievitare in maniera significativa.