Carovita, nella nostra provincia inflazione al 10,7%!

Non che servissero i numeri per ricordarci l’incubo del carovita, ma almeno adesso abbiamo un dato certo: +10,7%. Questo l’aumento dell’inflazione nella provincia di Forlì-Cesena, un dato clamoroso, tra i più alti d’Italia. In pratica – di questo passo – una famiglia di tre persone pagherà circa 3200 euro in più. Peggio in Romagna è andata solo a Ravenna, ma appena di un decimo percentuale.