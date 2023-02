Al via le domande di ingresso per i lavoratori extracomunitari

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

Con la pubblicazione del Decreto Flussi 2022 ( Dpcm 29/12/22 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.21 del 26/1/23), sono state stabilite le quote di ingresso rivolte al personale extracomunitario e le quote disponibili per le conversioni dei Permessi di soggiorno già in possesso dei lavoratori, per la stagione 2023.

Quali sono i paesi interessati ?

I Paesi da cui i cittadini stranieri possono fare ingresso in Italia per lavoro tramite le quote stabilite dal Decreto Flussi, sono: Albania, Algeria , Bangladesh, Bosnia-Herzegovina , Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador , Etiopia, Filippine , Gambia, Georgia, Ghana, Giappone , Guatemala , India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius , Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria , Pakistan , Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan , Tunisia, Ucraina.