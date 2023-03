Incendio, indagini a tappeto

Protezione civile e vigili del fuoco volontari sono senza una casa. Le radio e le strumentazioni della Protezione civile sono tutte all’interno degli stabili ora inagibili e sotto sequestro per le indagini. Le divise gialle quindi, che contano su 30 volontari, hanno solo un mezzo per il trasporto persone. Possono contare sulla disponibilità della Protezione Civile Provinciale, ma non è celere come avere i mezzi in casa.

Stessa sorte per i vigili del fuoco volontari; hanno perso il tetto all’interno del quale hanno condiviso fatiche, momenti di confronto e appoggio. Insomma il punto tattico e umano. Non è sbagliato dire che il gesto di due notti fa ha una portata ben più grave rispetto l’aver bruciato un mezzo. Ha messo in difficoltà e in pericolo una comunità che è in parte sguardnita di servizi che mirano alla sicurezza della persona.