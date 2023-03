Incendio, denunciato un 21enne – VIDEO

Nell’ambito delle indagini avviate a seguito dell’incendio doloso del 27 febbraio che ha completamente distrutto un automezzo del comitato locale della protezione civile e danneggiato la rimessa all’interno della quale il veicolo era parcheggiato e l’attigua sede dei vigili del fuoco, i militari hanno individuato una persona.

Ad aiutarli le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, privati e pubblici, installati nel comune, acquisiti a seguito di una ininterrotta ed incessante attività di ricerca. Punto chiave è stata la rotonda del mulino dove il ragazzo è stato “agganciato”. Così sono riusciti ad individuare le caratteristiche dell’autore, l’abbigliamento dallo stesso indossato ed a ricostruire il tragitto effettuato in bicicletta, per raggiungere il luogo dell’incendio e, successivamente, allontanarsi per far rientro presso la propria abitazione.

Parte degli abiti erano stati attinti dalle fiamme, un elemento difficile da nascondere.