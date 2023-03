Ponte viale Roma, lavori al via da settembre e…

Riflettori accesi sul ponte di Viale Roma. L’inizio lavori al vicino ponte di via Ferrara ha fatto sorgere in molti la domanda: “E quello di viale Roma?”.

Il cantiere potrebbe partire anche tra poche settimane andando però a impattare in maniera pesante sul periodo estivo. La durata del cantiere è prevista in circa 6 mesi e è facile immaginare come potrebbe essere la situazione traffico e viabilità in quel punto nevralgico durante l’estate.