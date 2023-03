E adesso l’Europa vuole abolire la pesca a strascico

Dallo strascico, evidenzia Alleanza Cooperative, arriva il 33% del prodotto ittico nazionale per un valore pari al 46% del fatturato totale. Mercati ittici all’ingrosso come quelli di Cesenatico, Rimini, Porto Garibaldi, potrebbero chiudere i battenti se non venissero più riforniti dal pesce pescato con il sistema a strascico, che oggi si può dire rappresenti il 90% del pesce compravenduto in sala d’asta: merluzzi, scampi, canocchie, triglie, sogliole, rombi, rane pescatrici, mazzancolle, mazzole, moletti, razze.

L’Alleanza delle cooperative definisce la proposta “pericolosa” non solo per l’economia ittica ma anche per l’ambiente visto che, se dovesse andare in porto, spalancherebbe le porte all’importazione da paesi extra europei. «Dove – si richiama – la pesca viene praticata senza seguire le nostre regole in termini di sostenibilità, tracciabilità e sicurezza alimentare».