Oggi è il gran giorno delle focarine di San Giuseppe

Si rinnova in Romagna il rito secolare delle focarine, un’occasione per rinsaldare antiche tradizioni e per rafforzare, attorno ad un falò, il senso di comunità.

Protagonisti della giornata saranno, come sempre, i Lupi di Liberio che – dalle ore 18 – accenderanno la focarina in piazza Delle Conserve dopo che la Regione ha consentito all’amministrazione comunale di scongelare il permesso in deroga per l’accensione del tradizionale fuoco per San Giuseppe.